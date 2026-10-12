I risultati del settore giovanile: weekend 10-11 ottobre 2026

Sono scese in campo anche in questo weekend le formazioni giovanili della Pianese. La copertina se la prende ancora una volta la Primavera 4, che vince la quarta partita su quattro espugnando anche San Marino, siglando ancora sei reti in trasferta. Grande prova della formazione di Leonardo Brenci, che manda a segno sei marcatori diversi: Xhani, Menchetti, Rossi, Minichino, Sabatino e Belfiore.

Imbattute anche Under 17 e Under 15, che portano a casa un punto contro i pari età del Campobasso. Di seguito i risultati delle giovani zebrette:

PRIMAVERA 4: San Marino Academy-Pianese 2-6

UNDER 17: Pianese-Campobasso 2-2

UNDER 15: Pianese-Campobasso 1-1

(Ufficio Stampa US Pianese)

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