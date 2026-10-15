Report allenamento – giovedì 15 ottobre

CASTIGLION FIORENTINO – Continua il percorso di avvicinamento dell’Arezzo al prossimo appuntamento di campionato con la Sampdoria. Gli amaranto si sono ritrovati questa mattina a Castiglion Fiorentino per una seduta di lavoro aperta da una fase di attivazione fisica e proseguita con una partita a tema e una sessione dedicata agli aspetti tattici. Domani, venerdì 16 ottobre, il tecnico Cristian Bucchi incontrerà gli organi di informazione nella consueta conferenza stampa della vigilia allo stadio di Arezzo. La preparazione proseguirà poi con un allenamento a porte chiuse a Castiglion Fiorentino.