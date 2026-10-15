L’AGD Pisa incontrerà Emanuele Rao

Fino a qualche anno fa sembrava utopistico abbinare lo sport, in particolar modo lo sport professionistico, e il diabete. Invece è possibile convivere con questa patologia, vivere una vita normale e, magari, diventare un protagonista dello sport.

Ci è riuscito Alexander Zverev, prossimo numero 1 del tennis mondiale. E ci riesce anche Emanuele Rao, uno dei protagonisti del Pisa Sporting Club e delle Nazionale Under 20.

Per questo motivo i rappresentanti dell’AGD Pisa (Associazione Giovani Diabetici) hanno chiesto e ottenuto di poter incontrare quello che per loro è un vero e proprio punto di riferimento. L’appuntamento è nell’immediato pregara di Pisa-Cremonese, in programma sabato prossimo (ore 19.30) alla Cetilar Arena, quando una delegazione dell’AGD Pisa saluterà Emanuele Rao e gli consegnerà una targa celebrativa per il suo impegno e la sua dedizione.

L’AGD Pisa nasce nel 1993 con l’obiettivo di diventare un utile punto di riferimento per la condivisione delle problematiche familiari, scolastiche e sociali collegate al Diabete di tipo 1. Un obiettivo condiviso da un gruppo di genitori che sentivano la necessità di “compartecipare” e fare qualcosa in più per i loro figli e la loro condizione. Questa la motivazione del riconoscimento riservato al numero 17 Nerazzurro:

“Oggi, insieme ad AGD Pisa APS, ci sono tanti bambini e ragazzi che convivono con il diabete di tipo 1. Per fare informazione, perché l’esordio del diabete avviene con segnali chiari: poliuria, sete intensa e frequenza, stanchezza. E chiunque può accorgersene, sia i genitori, sia nonni, insegnanti e istruttori. Accorgersene in tempo, può fare la differenza. E sono qui anche per dimostrare che il diabete non deve essere un limite ai propri sogni e alle proprie passioni. Diciamo grazie a Emanuele Rao, perché, con la sua storia, non è soltanto un calciatore da applaudire, ma un esempio concreto per tutti i bambini che oggi, guardandoti, possono credere ancora di più nei propri sogni. A te, il grazie di tutte le famiglie di AGD Pisa APS”

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