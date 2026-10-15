La Pianese verso la sfida con il Pineto, Morelli: “Il momento è positivo, adesso vogliamo continuare a far punti”

L’esterno bianconero ha parlato delle sue ultime prestazioni e ha guardato all’incrocio di sabato con il Pineto

“Sicuramente questi due risultati utili consecutivi ci hanno fatto bene. Rispetto a inizio campionato ci siamo ripresi: abbiamo ottenuto una grande vittoria in casa contro il Ravenna e anche un grande punto in trasferta con l’Ostiamare”. A parlare è Gabriele Morelli, difensore della Pianese, che dopo lo 0-0 ottenuto in Lazio e prima della gara casalinga con il Pineto ha fatto il punto della situazione. “L’Ostiamare è una squadra forte – ha proseguito il calciatore –, che si difende bene e ci ha dato filo da torcere. Adesso, preso un buon punto, cercheremo di dare il massimo per la gara di sabato prossimo, per provare a ottenere un altro risultato utile”.

“Sono contento per l’assist a Bellini, però più dei traguardi personali conta sempre il risultato della squadra – ha spiegato il classe 1996 –. La squadra viene davanti a tutto: credo di aver fatto bene nelle ultime due partite e, se questo dà una mano al gruppo, è molto più importante dei traguardi personali, che passano in secondo piano. Sono contento soprattutto perché ho iniziato a stare bene fisicamente e posso aiutare la squadra in questo momento”. “Il campionato è difficile, tutte le partite lo sono, ma dobbiamo pensare una settimana alla volta – ha aggiunto il giocatore –. Adesso arriva il Pineto, una squadra che ha anche cambiato guida tecnica di recente”.

“Mister Bruno lo conosco perché ho giocato per lui – ha concluso infine Morelli –. È uno che non trascura niente e cura tutti i dettagli. Sicuramente mi aspetto di affrontare una squadra ben organizzata, ma noi ci faremo trovare pronti, come stiamo facendo durante la settimana in allenamento, cercando di capire dove possiamo fargli male e come difenderci per portare a casa il risultato”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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