Report allenamento – giovedì 8 ottobre

CASTIGLION FIORENTINO – Prosegue il lavoro dell’Arezzo in vista della sfida casalinga di sabato sera contro la Cremonese. Gli amaranto si sono allenati questa mattina presso il centro sportivo di Castiglion Fiorentino, svolgendo una seduta articolata tra attivazione, torelli ed esercitazioni tattiche. La squadra di mister Bucchi ha concentrato gran parte della sessione sugli aspetti tecnico-tattici, proseguendo il percorso di avvicinamento al prossimo impegno di campionato. La preparazione proseguirà domani, venerdì 9 ottobre, con la conferenza stampa della vigilia di Cristian Bucchi, in programma alle ore 9:30 presso lo stadio “Città di Arezzo”. Alle ore 11, a Castiglion Fiorentino, gli amaranto sosterranno la seduta di rifinitura a porte chiuse.

Curiosità pre gara

In vista della sfida con i grigiorossi, c’è un importante traguardo personale raggiunto da Leonardo Mancuso, arrivato a quota 70 reti su azione in Serie B, un primato condiviso con Massimo Coda tra i giocatori che hanno militato nel torneo dal 2017/18 ad oggi. I precedenti al “Città di Arezzo” in Serie B raccontano una sfida storicamente equilibrata: nei sei confronti disputati in Toscana tra Arezzo e Cremonese si registrano altrettanti pareggi. La squadra amaranto va inoltre a caccia del primo risultato utile interno della stagione, dopo aver conquistato i sei punti fin qui ottenuti lontano da casa.