Pianese, Tommaso Casalino dopo la prima vittoria: “Successo importante per l’umore e non solo. Adesso continuiamo così”

Il classe 2007 scuola Sampdoria ha parlato anche delle prossime sfide delle zebrette

“È stata una vittoria importante, anche per l’umore della squadra. Adesso dobbiamo continuare così e portare a casa altri punti”. È tutta qui la motivazione che traspare dalle parole di Tommaso Casalino, centrocampista della Pianese, dopo la partita di domenica scorsa, vinta per 2-1 contro il Ravenna e alla quale ha contribuito nel finale di gara, aiutando la squadra a conservare il risultato. “Abbiamo fatto un’ottima partita fin dall’inizio, contro una squadra molto forte – commenta il classe 2007 –. Siamo stati bravi quando ci hanno raggiunto e abbiamo continuato a spingere. Alla fine, abbiamo trovato il 2-1 e siamo riusciti a portarla fino alla fine della partita”.

“Mi sto trovando benissimo qui. Non è stato difficile ambientarmi, perché Piancastagnaio è un posto veramente sereno e tranquillo. Anche con i compagni, fin dall’inizio, c’è stata subito sintonia e tutti mi stanno facendo sentire parte integrante di questo progetto – ha proseguito il prodotto del settore giovanile della Sampdoria parlando del suo ambientamento –. In mezzo al campo, nel mio ruolo, mi sto trovando a mio agio. Sono un giocatore che ha tanta disponibilità nel correre e nell’aiutare i compagni”.

“Sarà una partita molto tosta. È importante portare a casa i punti per continuare la striscia positiva. Dovremo battagliare fino all’ultimo – ha concluso Casalino guardando alla sfida di sabato con l’Ostiamare e al campionato in generale –. Ho trovato un campionato di livello molto alto, sia sotto l’aspetto fisico sia a livello tecnico. È un campionato dove ogni giornata può succedere di tutto. Bisogna pensare giornata dopo giornata e poi si fanno i conti a fine anno”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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