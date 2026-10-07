Report allenamento – mercoledì 7 ottobre

CASTIGLION FIORENTINO – Continua il lavoro dell’Arezzo in vista della gara interna con la Cremonese. La squadra si è allenata questa mattina a Castiglion Fiorentino, svolgendo una seduta incentrata sugli aspetti tecnici e tattici. Il programma di lavoro si è aperto con una fase di attivazione tecnica, utile a preparare il gruppo all’intensità della sessione. Successivamente gli amaranto sono stati impegnati in una partita a tema, finalizzata allo sviluppo di specifiche situazioni di gioco, prima di dedicarsi alla parte tattica, con particolare attenzione ai principi collettivi e all’organizzazione della squadra. La preparazione proseguirà domani, giovedì 8 ottobre, con una nuova seduta di allenamento a porte chiuse.