Davide Di Marco arbitrerà Vicenza-Pisa

Il Responsabile della CAN Serie A e B Daniele Orsato ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative alla 6° giornata del Campionato Serie BKT. Questi i designati per la gara Vicenza-Pisa in programma sabato 10 ottobre 2026 (ore 17.15) allo Stadio “Romeo Menti”
Arbitro. Davide Di Marco (Ciampino).
1° Assistente. Marco Trinchieri (Milano)
2° Assistente. Vincenzo Russo (Nichelino).
4° Ufficiale. Gabriele Restaldo (Ivrea).
Var. Daniele Rutella (Enna).
Avar. Alessandro Prontera (Bologna).
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