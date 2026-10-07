Il Pisa SC al fianco della Missione di Padre Marco

Ci sarà un po’ di Nerazzurro in Ecuador.

Il Pisa Sporting Club ha infatti raccolto l’appello del Rotary Club Pisa a sostenere l’opera e l’impegno di Padre Marco Szymanski delegato per la missione in Ecuador a Santo Domingo de los Colorados, nel quartiere Ruminahui: una missione che si occupa principalmente di sostenere i bambini poveri e denutriti della zona, che spesso vivono in strada, attraverso la gestione di centri di accoglienza e supporto.

Il Club nerazzurro ha deciso di donare a Padre Marco un quantitativo di materiale sportivo a marchio Sporting Club per i bambini della missione e un pallone per colorare, come detto, di nerazzurro, il campo da calcio della missione recentemente sistemato e messo in sicurezza proprio grazie al contributo e al sostegno del Rotary Club Pisa, Pisa Galilei, Pontedera, Calci e Monti Pisani e del dell’Associazione “Gioia di vivere” che hanno potuto conoscere ed apprezzare l’opera di Padre Marco, legato alla nostra città per la sua esperienza nella Parrocchia di San Francesco.

La consegna del materiale è avvenuta oggi durante una breve cerimonia nella sala stampa “Passaponti” della Cetilar Arena alla presenza dei rappresentanti del Club Nerazzurro, di Padre Marco, Rocco Di Vita (Associazione “Gioia di Vivere”, Giuseppe Turchetti (Presidente Rotary Club Pisa), Susanna Ferulli (Presidente Rotary Cascina e Monte Pisano) e Cornelia Laino Mori (Presidente Rotary Club Pisa Galilei).

Il materiale sportivo sarà utilizzato in un prossimo evento di inaugurazione del campo sportivo che sarà quindi colorato di neroazzurro.

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