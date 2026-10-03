Report allenamento – sabato 3 ottobre

CASTIGLION FIORENTINO – Prosegue la preparazione dell’Arezzo in vista della ripresa del campionato. Questa mattina la squadra si è allenata a Castiglion Fiorentino svolgendo una seduta incentrata su attivazione, partitelle a pressione e partitelle a tema. Domani, domenica 4 ottobre, gli amaranto osserveranno un giorno di riposo. La ripresa delle attività è fissata per lunedì pomeriggio a Castiglion Fiorentino con una seduta che accompagnerà la squadra verso il ritorno agli impegni ufficiali. L’Arezzo tornerà infatti in campo sabato 10 ottobre alle ore 19:30 per la sfida contro la Cremonese.