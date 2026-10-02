Gli impegni del settore giovanile: weekend 3-4 ottobre 2026

Altro weekend in campo per le formazioni giovanili della Pianese. Ad aprire le danze come di consueto sarà la Primavera 4: i ragazzi di Leonardo Brenci, a punteggio pieno in classifica dopo le prime due giornate, affrontano al Comunale la Folgore Caratese per dare continuità al percorso intrapreso. Trasferte vicine invece per Under 17 e Under 15, che sfidano i pari età del Gubbio. Di seguito gli impegni che attendono le zebrette:
PRIMAVERA 4: Pianese-Folgore Caratese (3ª giornata), sabato 3 ottobre 2026 ore 16:00, stadio Comunale di Piancastagnaio (SI)
UNDER 15: Gubbio-Pianese (4ª giornata), domenica 4 ottobre 2026 ore 13:30, stadio “Beniamino Ubaldi” di Gubbio (PG)
UNDER 17: Gubbio-Pianese (4ª giornata), domenica 4 ottobre 2026 ore 15:30, stadio Comunale di Scheggia e Pascelupo (PG)
(Ufficio Stampa US Pianese)
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