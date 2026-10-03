Test Match. Monaco-Pisa 2-0

Il Pisa Sporting Club è tornato ad assaporare il clima del calcio internazionale affrontando questa mattina il Monaco in un test che ha chiuso, di fatto, queste due settimane senza impegni ufficiali complice la sosta per gli impegni delle varie Nazionali.

Sul campo del Centre du Performance della squadra monegasca i nerazzurri hanno giocato a buon ritmo e per lo staff tecnico è stata l’occasione per far ruotare i calciatori a disposizione, compresi alcuni elementi della Primavera ‘promossi’ in Prima squadra per l’occasione; alcuni calciatori non hanno, infatti, preso parte alla trasferta odierna perché impegnati in specifici lavori individuali al Centro Sportivo di San Piero a Grado.

Per la cronaca la gara si è conclusa con il successo (2-0) del Monaco; entrambe nella ripresa le reti dei monegaschi. Il tabellino della gara:

MONACO. Kohn, Zakaria (46’ Biereth), Detourbet (86’ Sylla), Abline (46’ Diop), Dier (90’ Mokabalika), Minamino (57’ Teze), Cabral (90’ El Ouaroundi), Nazinho (86 Dramé), Salisu (75’ Nibombe), Vieira (46’ Balogun), Touré (57’ Soubeir). A disposizione. Decrenisse. Allenatore Filipe Luis.

PISA. Confente (68’ Scuffet), Angori (46’ Primasso), Canestrelli, Leris (65’ Angori), Pittarello (83’ Ghizzani), Tramoni (46’ Ferrah), Marras (65’ Zanon), Calabresi (46’ Esteves), Piccinini (46’ Moreo), Leone (46’ Correia), Zanon (46’ Denoon). A disposizione. Loria, Caracciolo, Minisini, Bendinelli. Allenatore Bianco.

Arbitro. Pierre Gaillouste. Assistenti. Leporati-Petigny

Reti. 59’ Balogun (rigore), 80’ Biereth.

Note. Ammonito Marras. Recupero 1′ pt; 5′ st

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