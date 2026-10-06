Riparte il campionato, la settimana dei nerazzurri

Il Pisa Sporting Club si prepara a tornare in campo per la Serie BKT.
Dopo il test internazionale con il Monaco di sabato scorso (nella foto un momento della gara amichevole), i nerazzurri hanno ripreso questa mattina gli allenamenti in vista della sfida con il Vicenza in programma sabato (ore 17.15) allo Stadio “Menti”. Sarà una settimana ‘standard’ quella vissuta dal ragazzi di Paolo Bianco che, dopo la seduta odierna, effettueranno una singola seduta di allenamento giornaliera (sempre al mattino) sui campi del Centro Sportivo di San Piero a Grado.
Venerdì il gruppo nerazzurro effettuerà la consueta rifinitura che precederà la partenza in pullman, prevista nel pomeriggio, per il Veneto
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