Settore Giovanile Amaranto, rinnovata la partnership con l’Olmoponte Santa Firmina

AREZZO – Nella sala stampa dello stadio comunale di Arezzo, ieri pomeriggio, è stato ufficializzato il rinnovo della partnership tra il Settore Giovanile della S.S. Arezzo e l’Olmoponte Santa Firmina, una collaborazione che si inserisce all’interno di un progetto più ampio di valorizzazione del territorio e di crescita del movimento giovanile provinciale. L’accordo conferma la volontà del club amaranto di investire in maniera concreta nelle scuole calcio del territorio, dando continuità al percorso avviato nelle scorse settimane attraverso le affiliazioni già siglate nel mese di settembre con altre importanti realtà provinciali. Un progetto che si sviluppa attraverso la condivisione di competenze, il confronto costante tra gli staff tecnici e un percorso formativo che metta al centro la crescita dei giovani calciatori. L’obiettivo dell’Arezzo, infatti, è quello di costruire, nel tempo, un settore giovanile sempre più rappresentativo della propria provincia, offrendo ai ragazzi del territorio la possibilità di intraprendere un percorso di crescita che possa condurli fino ai campionati nazionali. In questa direzione, particolare attenzione verrà riservata al bacino locale, con la volontà di monitorare e valorizzare i talenti che crescono nelle società della zona. L’Olmoponte Santa Firmina rappresenta una realtà di riferimento per la qualità del lavoro svolto nella scuola calcio e il rinnovo dell’affiliazione rafforza una sinergia finalizzata a individuare, accompagnare e far maturare i giovani prospetti nel modo più adeguato, rispettando tempi e percorsi di crescita. La collaborazione consentirà inoltre di seguire con continuità i ragazzi più interessanti, favorendo un passaggio graduale verso il settore giovanile amaranto quando le condizioni sportive e personali lo renderanno opportuno. Un ruolo centrale sarà riservato anche alla formazione degli allenatori e alla condivisione delle metodologie di lavoro, elementi considerati fondamentali per elevare la qualità del percorso educativo e tecnico offerto ai giovani calciatori. Attraverso accordi come quello con l’Olmoponte Santa Firmina, la S.S. Arezzo ribadisce il proprio impegno nel consolidare una rete di società affiliate capace di creare valore per l’intero movimento calcistico provinciale, riconoscendo e sostenendo il lavoro quotidiano delle realtà che contribuiscono alla crescita dei ragazzi dentro e fuori dal campo.