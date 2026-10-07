Cetilar Arena da sold-out per “GOAL! Tour”

Un sold-out nei numeri e nelle emozioni

E’ stato un vero successo il “GOAL! Tour” organizzato alla Cetilar Arena nell’ambito degli appuntamenti del Festival cittadino che ha trasformato la Città di Pisa, per un weekend, nella capitale della narrazione calcistica.

Grazie alla sempre preziosa collaborazione dell’Associazione Cento-Pisa1909 Football Museum la Cetilar Arena ha preso vita per una full-immersion nei ricordi e nelle emozioni che nel corso dei decenni quel tappeto verde ha saputo regalare ai tifosi nerazzurri.

Una galleria del tempo, nel cuore della rinnovata e sempre più splendente Cetilar Arena, che ha fatto vivere una giornata indimenticabile a tutti i partecipanti.

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