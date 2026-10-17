Pisa-Cremonese 3-1

PISA. Confente, Angori, Leris (76′ Marras), Pittarello (76′ Petagna), Tramoni, Primasso, Correia, Moreo, Calabresi (63′ Bozhinov), Leone (63′ Loyola), Zanon (87′ Caracciolo). A disposizione. Scuffet, Canestrelli, Ferrah, Rao, Vural, Coppola, Piccinini. Allenatore Bianco
CREMONESE. Fulignati, Thorsby, Barbieri (83′ Herzuah), Luperto, Baschirotto, Licina, Berti (72′ De Luca), Nasti (46′ Lickunas), Vandeputte (72′ Lottici), Grassi, Elia (76′ Vogliacco). A disposizione. Festa, Agazzi, Jack, Bianchetti, Collocolo, Lordkipanidze, Marsi. Allenatore Pecchia.
Arbitro. Marco Di Loreto di Terni. Assistenti. Di Gioia-Grasso. 4° Ufficiale. Tremolada. Var. Volpi. Avar. Camplone
Reti. 3′ Tramoni, 32′ Berti, 79′ Moreo, 88′ Marras.
Note. Ammoniti Calabresi, Nasti, Barbieri, Leris, Vogliacco, Marras, Primasso. Recupero 1′ pt; 4′ st.
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