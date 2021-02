Amaranto in campo al mattino per l’ultima rifinitura pre gara di domani a Novara. Schemi e tiri in porta nel lavoro provato da mister Dal Canto. (p.nac)

Questi i 18 convocati per Novara-Livorno

Portieri: Neri, Stancampiano

Difensori: Blondett, Deverlan, Gemignani, Marie Sainte, Parisi, Sosa

Centrocampisti: Bobb, Buglio, Bussaglia, Castellano, Haoudi, Nunziatini

Attaccanti: Bueno, Canessa, Dubickas, Pallecchi

L’articolo Rifinitura pre gara. I convocati proviene da Livorno Calcio.