Comunicato stampa su mascherine brandizzate

Carrarese calcio 1908 rende noto di esser venuta al corrente della circostanza per cui sarebbero in vendita mascherine brandizzate con il logo ufficiale del Club.

Ebbene, si tiene a precisare che la società non ha mai provveduto a concedere a terzi l’utilizzo del proprio marchio e di non aver mai autorizzato alcuna produzione di tali dispositivi medici, trattandosi, peraltro, di prodotti non ufficiali di cui, pertanto, non ci è nota la provenienza, nonché la certificazione di conformità ai requisiti e standard di qualità richiesti a tutela della salute”.

Con l’occasione si dichiara la più completa estraneità ad eventuali processi di produzione e a canali di commercializzazione non riconosciuti riservandosi la facoltà di procedere a tutti gli accertamenti del caso al fine, in ipotesi di necessità, di una segnalazione alle Autorità preposte competenti”