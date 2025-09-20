Le curiosità di Pescara-Empoli

A cura di Football Data le curiosità della sfida tra Pescara e Empoli, valida per la quarta giornata del Campionato di Serie BKT 2025/26 in programma domani, domenica 21 settembre, alle ore 17.15 allo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia di Pescara.

I PRECEDENTI: PESCARA IN VANTAGGIO 7-5 NELLE SFIDE ABRUZZESI







– A Pescara 17 precedenti ufficiali: bilancio di 7 vittorie biancazzurre (ultima 3-2 nella serie B 2011/12), 5 pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2019/20) e 5 successi toscani (ultima 2-1 nella serie B 2020/21).





LA DIFESA “ALLEGRA” DEL PESCARA







– Pescara peggior difesa del torneo cadetto dopo 3 partite: 7 reti subite dagli abruzzesi, come la Sampdoria.





RIGORI CONTRO RECORD PER ABRUZZESI E TOSCANI







– Di fronte due delle 3 squadre che hanno finora subito più rigori della B 2025/26 dopo 3 turni: 2 ciascuno a carico di abruzzesi e toscani, come il Bari.





IL DECISIVO POPOV







– Popov giocatore che finora ha portato più punti alla sua squadra – 4 in 3 giornate – grazie alle sue reti decisive, come Shpendi (Cesena).





EMPOLI ANCORA IN CORSA IN COPPA ITALIA







– Empoli una delle 5 compagini cadette che sono ancora in lizza in coppa Italia, come Venezia, Palermo, Spezia e Frosinone.





EMPOLI: UNA DIFESA DA “RIVEDERE”







– Empoli a porta aperta da 12 partite ufficiali, fra vecchia e nuova stagione, totale di 19 reti al passivo. Ultimo “clean sheet” 6 aprile scorso, 0-0 interno contro il Cagliari, serie A.





LE SFIDE TECNICHE: L’EX VIVARINI IMBATTUTO CON PAGLIUCA







– Tra Vincenzo Vivarini e Guido Pagliuca 2 sfide tecniche finora: 1 vittoria ed 1 pareggio per il mister abruzzese, le cui squadre non hanno mai subito gol nei 180’ presi in considerazione.





DIRIGE DI BELLO







– Marco Di Bello di Brindisi dirigerà Pescara-Empoli. Per lui nel torneo cadetto, finora, 72 presenze con score di 25 vittorie interne, 26 pareggi e 21 successi esterni. Il Pescara ha sempre perso nei 4 precedenti, ultimo dei quali risalente addirittura al marzo 2021 (Ascoli vittorioso 3-2 all’Adriatico). Con l’Empoli 7 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte in 20 incroci ufficiali.





GASPARINI, MORUZZI E MEROLA GLI EX DELLA GARA







– Sono tre gli ex calciatori della sfida tra Pescara e Empoli, uno negli abruzzesi, due in maglia azzurra. Partendo dall’unico ex azzurro, Davide Merola conta 6 presenze e 2 reti con l’Empoli da settembre 2019 a settembre 2020). Venendo gli ex Pescara, Gasparini ha vestito la maglia abruzzese da gennaio a giugno 2024 senza però giocare gare ufficiali; per Moruzzi due stagioni con 59 presenze ed 1 rete





GARA DA EX PER MISTER VIVARINI







– Ex della gara anche l’attuale tecnico del Pescara Vincenzo Vivarini che aveva guidato l’Empoli da luglio a dicembre 2017, con 8 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte in 20 panchine)









