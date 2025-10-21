Baralla e Campaniello al Mondiale Under 17

Si qualificheranno ai sedicesimi di finale, in programma il 14 e il 15 novembre, le prime due classificate di ciascuno dei dodici gironi, più le otto migliori terze. Gli ottavi e i quarti, invece, sono fissati per il 18 e il 21 novembre, mentre le semifinali sono previste per il 24 novembre. La finale per il 3º posto e la finalissima si disputeranno giovedì 27 novembre, rispettivamente alle ore 15.30 sul campo 7 e alle ore 19 allo Stadio Internazionale Khalifa dell’Aspire Zone di Doha.