Ulteriore variazione tra le squadre partecipanti alla 76ª Viareggio Cup: nel girone 5, il Magic Stars non può partecipare per i problemi legati alla concessione dei visti. Al posto della formazione nigeriana, subentra il Siena, che va ad aggiungersi a Spezia, Pistoiese e gli statunitensi del Westchester United. I bianconeri toscani debutteranno domani (martedì 10) alle ore 11 contro lo Spezia al centro sportivo “Ferdeghini” della città ligure.
L’articolo Il Siena entra nel girone 5 al posto del Magic Stars proviene da Viareggio Cup.