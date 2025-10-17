Empoli Football Club scende in campo per l’Ottobre Rosa al fianco della prevenzione





In occasione dell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul tumore al seno,







Empoli Football Club rinnova il proprio impegno accanto alle donne e alle associazioni





che ogni giorno lottano per la salute, la consapevolezza e la ricerca.





﻿





Anche quest’anno, il club azzurro è in prima linea per sostenere la cultura della prevenzione e promuovere azioni concrete a favore del benessere femminile.





Nel corso del mese,







Empoli Football Club avvia una speciale collaborazione con la Clinica Leonardo, dedicata a tutte le donne abbonate e a tutte le donne che acquisteranno il biglietto per le prossime due gare casalinghe







al Carlo Castellani Computer Gross Arena contro Venezia (domenica 19 ottobre alle 17.15) e Sampdoria (martedì 28 ottobre alle 20.30).









Grazie a questa iniziativa, sarà possibile accedere a una selezione di







prestazioni dedicate alla “Prevenzione Donna” con scontistica del 10%







sul listino della Clinica Leonardo:





Check Up Esami di Laboratorio Donna

Visita Senologica con Ecografia Mammaria

Pacchetto Ginecologico



(visita, ecografia pelvica transvaginale, Pap Test)



Pacchetto Cardiologico



(visita, elettrocardiogramma, ecocolordoppler cardiaco)



Visita Endocrinologica con Ecografia Tiroidea

Un gesto concreto per promuovere la salute femminile e incoraggiare la prevenzione come strumento di tutela e consapevolezza.





Per accedere a queste prestazioni, le abbonate azzurre e coloro che acquisteranno il biglietto per le singole gare







potranno richiedere il coupon







speciale recandosi







all’Empoli Store







di Piazza della Vittoria oppure







contattando il club su WhatsApp







al numero 3791260302 o







via email







all’indirizzo







segreteria@empolifc.com





.





Inoltre,







durante le tre gare rimanenti del mese di ottobre (contro Venezia, Modena e Sampdoria), la prima squadra azzurra scenderà in campo con un segno distintivo rosa sulle proprie divise





, simbolo di partecipazione e vicinanza a tutte le donne che stanno affrontando la malattia e alle loro famiglie. Al termine delle partite, le maglie indossate dai calciatori saranno messe all’asta, e l’intero ricavato sarà donato al Centro Donna di Empoli, a sostegno delle sue attività di supporto, ascolto e prevenzione sul territorio.





“Siamo felici di poter legare il nome dell’Empoli a un’iniziativa che parla di salute, prevenzione e vicinanza alle donne – afferma







Rebecca Corsi, Amministratore Delegato e Vice Presidente azzurra







–. L’Ottobre Rosa è un’occasione significativa per unire sport, solidarietà e consapevolezza, e per diffondere messaggi di valore che vanno oltre il campo. Indossare sulle nostre maglie un segno rosa è un gesto simbolico, ma racchiude la volontà concreta di lanciare un messaggio di sensibilizzazione e responsabilità sociale. Siamo altrettanto orgogliosi della collaborazione con la Clinica Leonardo, una realtà del territorio che condivide con noi valori di attenzione, cura e impegno verso la comunità: insieme vogliamo ricordare quanto sia importante la prevenzione e quanto possa fare la differenza per la salute di ogni donna”.



