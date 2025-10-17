Empoli Football Club scende in campo per l’Ottobre Rosa al fianco della prevenzione

In occasione dell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul tumore al seno,
Empoli Football Club rinnova il proprio impegno accanto alle donne e alle associazioni
che ogni giorno lottano per la salute, la consapevolezza e la ricerca.
Anche quest’anno, il club azzurro è in prima linea per sostenere la cultura della prevenzione e promuovere azioni concrete a favore del benessere femminile.
Nel corso del mese,
Empoli Football Club avvia una speciale collaborazione con la Clinica Leonardo, dedicata a tutte le donne abbonate e a tutte le donne che acquisteranno il biglietto per le prossime due gare casalinghe
al Carlo Castellani Computer Gross Arena contro Venezia (domenica 19 ottobre alle 17.15) e Sampdoria (martedì 28 ottobre alle 20.30).
Grazie a questa iniziativa, sarà possibile accedere a una selezione di
prestazioni dedicate alla “Prevenzione Donna” con scontistica del 10%
sul listino della Clinica Leonardo:
-
Check Up Esami di Laboratorio Donna
-
Visita Senologica con Ecografia Mammaria
-
Pacchetto Ginecologico
(visita, ecografia pelvica transvaginale, Pap Test)
-
Pacchetto Cardiologico
(visita, elettrocardiogramma, ecocolordoppler cardiaco)
-
Visita Endocrinologica con Ecografia Tiroidea
Un gesto concreto per promuovere la salute femminile e incoraggiare la prevenzione come strumento di tutela e consapevolezza.
Per accedere a queste prestazioni, le abbonate azzurre e coloro che acquisteranno il biglietto per le singole gare
potranno richiedere il coupon
speciale recandosi
all’Empoli Store
di Piazza della Vittoria oppure
contattando il club su WhatsApp
al numero 3791260302 o
via email
all’indirizzo
segreteria@empolifc.com
.
Inoltre,
durante le tre gare rimanenti del mese di ottobre (contro Venezia, Modena e Sampdoria), la prima squadra azzurra scenderà in campo con un segno distintivo rosa sulle proprie divise
, simbolo di partecipazione e vicinanza a tutte le donne che stanno affrontando la malattia e alle loro famiglie. Al termine delle partite, le maglie indossate dai calciatori saranno messe all’asta, e l’intero ricavato sarà donato al Centro Donna di Empoli, a sostegno delle sue attività di supporto, ascolto e prevenzione sul territorio.
“Siamo felici di poter legare il nome dell’Empoli a un’iniziativa che parla di salute, prevenzione e vicinanza alle donne – afferma
Rebecca Corsi, Amministratore Delegato e Vice Presidente azzurra
–. L’Ottobre Rosa è un’occasione significativa per unire sport, solidarietà e consapevolezza, e per diffondere messaggi di valore che vanno oltre il campo. Indossare sulle nostre maglie un segno rosa è un gesto simbolico, ma racchiude la volontà concreta di lanciare un messaggio di sensibilizzazione e responsabilità sociale. Siamo altrettanto orgogliosi della collaborazione con la Clinica Leonardo, una realtà del territorio che condivide con noi valori di attenzione, cura e impegno verso la comunità: insieme vogliamo ricordare quanto sia importante la prevenzione e quanto possa fare la differenza per la salute di ogni donna”.
