Empoli Football Club scende in campo per l’Ottobre Rosa al fianco della prevenzione


In occasione dell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul tumore al seno,



Empoli Football Club rinnova il proprio impegno accanto alle donne e alle associazioni


che ogni giorno lottano per la salute, la consapevolezza e la ricerca.


Anche quest’anno, il club azzurro è in prima linea per sostenere la cultura della prevenzione e promuovere azioni concrete a favore del benessere femminile.


Nel corso del mese,



Empoli Football Club avvia una speciale collaborazione con la Clinica Leonardo, dedicata a tutte le donne abbonate e a tutte le donne che acquisteranno il biglietto per le prossime due gare casalinghe



al Carlo Castellani Computer Gross Arena contro Venezia (domenica 19 ottobre alle 17.15) e Sampdoria (martedì 28 ottobre alle 20.30).



Grazie a questa iniziativa, sarà possibile accedere a una selezione di



prestazioni dedicate alla “Prevenzione Donna” con scontistica del 10%



sul listino della Clinica Leonardo:


  • Check Up Esami di Laboratorio Donna

  • Visita Senologica con Ecografia Mammaria

  • Pacchetto Ginecologico



    (visita, ecografia pelvica transvaginale, Pap Test)


  • Pacchetto Cardiologico



    (visita, elettrocardiogramma, ecocolordoppler cardiaco)


  • Visita Endocrinologica con Ecografia Tiroidea

Un gesto concreto per promuovere la salute femminile e incoraggiare la prevenzione come strumento di tutela e consapevolezza.


Per accedere a queste prestazioni, le abbonate azzurre e coloro che acquisteranno il biglietto per le singole gare



potranno richiedere il coupon



speciale recandosi



all’Empoli Store



di Piazza della Vittoria oppure



contattando il club su WhatsApp



al numero 3791260302 o



via email



all’indirizzo



segreteria@empolifc.com


.


Inoltre,



durante le tre gare rimanenti del mese di ottobre (contro Venezia, Modena e Sampdoria), la prima squadra azzurra scenderà in campo con un segno distintivo rosa sulle proprie divise


, simbolo di partecipazione e vicinanza a tutte le donne che stanno affrontando la malattia e alle loro famiglie. Al termine delle partite, le maglie indossate dai calciatori saranno messe all’asta, e l’intero ricavato sarà donato al Centro Donna di Empoli, a sostegno delle sue attività di supporto, ascolto e prevenzione sul territorio.


“Siamo felici di poter legare il nome dell’Empoli a un’iniziativa che parla di salute, prevenzione e vicinanza alle donne – afferma



Rebecca Corsi, Amministratore Delegato e Vice Presidente azzurra



–. L’Ottobre Rosa è un’occasione significativa per unire sport, solidarietà e consapevolezza, e per diffondere messaggi di valore che vanno oltre il campo. Indossare sulle nostre maglie un segno rosa è un gesto simbolico, ma racchiude la volontà concreta di lanciare un messaggio di sensibilizzazione e responsabilità sociale. Siamo altrettanto orgogliosi della collaborazione con la Clinica Leonardo, una realtà del territorio che condivide con noi valori di attenzione, cura e impegno verso la comunità: insieme vogliamo ricordare quanto sia importante la prevenzione e quanto possa fare la differenza per la salute di ogni donna”.


