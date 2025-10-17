La Pianese si prepara al match con il Bra, Birindelli: “Affrontiamo una squadra con un’identità precisa, servirà coraggio”

Il tecnico bianconero ha presentato la partita di domani contro la formazione piemontese

Dopo un’altra intensa settimana di lavoro, domani la Pianese si appresta a ricevere il Bra al Comunale. Un’altra sfida importante nel cammino delle zebrette, vogliose di impreziosire con un bel risultato una prestazione collettiva di squadra che non è mai mancata fino ad oggi. Ad arbitrare l’incontro, programmato alle ore 17:30, sarà il signor Matteo Dini di Città di Castello, assistito da Paolo Cozzuto di Formia e Roberto D’Ascanio di Roma 2. Mario Picardi di Viareggio è il quarto uomo designato, mentre l’operatore FVS sarà Massimiliano Starnini di Viterbo.

“La squadra veniva da un periodo di partite faticose, nelle quali purtroppo non abbiamo potuto attingere a tutta la rosa viste le indisponibilità. Devo quindi ringraziare i ragazzi, perché chi è sceso in campo in queste partite è arrivato alla partita di Guidonia forse con qualche energia in meno e si è visto”. Ha esordito sottolineando il forte dispendio energetico dell’ultimo periodo mister Alessandro Birindelli, che nella conferenza stampa della vigilia non ha mancato di riconoscere l’impegno della squadra, punita oltremodo in quel di Guidonia: “Per sessanta minuti – ha precisato il tecnico bianconero – la squadra ha tenuto bene il campo, rimanendo compatta tra i reparti come avevamo chiesto. Nel primo tempo le occasioni migliori per andare in vantaggio le abbiamo avute noi, e faccio ancora fatica a comprendere i motivi per cui sia stato annullato il gol di Gorelli. Loro hanno avuto due-tre occasioni, di cui alcune concesse da nostri errori, ma non possiamo permetterci di subire un gol in netta superiorità numerica come contro il Livorno: su queste situazioni, pertanto, bisogna migliorare”.

Il Bra, prossimo avversario delle zebrette, arriverà al Comunale a caccia di punti. Birindelli chiede ai suoi ragazzi di non abbassare la concentrazione: “Non dobbiamo farci condizionare dai punti che hanno in classifica, perché è una squadra che gioca, che ha un’identità precisa e che è brava a non dare riferimenti. Non si abbassa mai perché ha coraggio, ti viene a prendere con veemenza togliendoti anche il primo palleggio e puntando ad una riconquista alta del pallone per poi sfruttare le qualità dei loro giocatori offensivi, come Baldini, Sinani, Di Biase e Pautassi. È una squadra ostica da prendere con le molle. Come abbiamo visto fino ad oggi, di gare facili non ce ne sono. Le prime tre della classifica hanno forse dimostrato qualcosa in più, ma le altre partite possono finire con qualsiasi risultato. Giochiamo in casa – ha aggiunto Birindelli – pertanto ci teniamo a fare bene davanti al nostro pubblico. I ragazzi si sono preparati bene, servirà coraggio per fare una partita un po’ più offensiva e propositiva, nella speranza che stavolta ci possa assistere una condizione fisica migliore”.

“Come detto – ha concluso il mister amiatino – non vogliamo recriminare su niente ma i ragazzi venivano da un periodo importante e faticoso, quindi questa settimana ci è servita per ricompattarci a livello di gruppo. Abbiamo recuperato Ercolani che torna dalla squalifica, e anche Sodero e Peli stanno meglio. In generale la squadra si è allenata bene ed è pronta per affrontare una partita complicata”.

