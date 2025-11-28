Gli Opta Facts della sfida tra Empoli e Bari

Gli Opta Facts di Empoli-Bari, quattordicesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma sabato 29 novembre alle ore 15.00 al Castellani Computer Gross Arena di Empoli.
-
L’Empoli ha vinto le ultime due partite di Serie BKT contro il Bari, dopo aver perso due delle tre precedenti (1N); i toscani non hanno mai ottenuto tre successi consecutivi contro i pugliesi nella competizione.
-
Il Bari ha segnato due gol nell’ultima trasferta di Serie BKT contro l’Empoli (il 3 settembre 2017), dopo non essere mai riuscito a trovare più di una rete fuori casa contro i toscani nella competizione per un totale di sei gol nei precedenti nove incontri.
-
Dopo aver registrato due vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte nelle prime undici gare della Serie BKT in questa stagione, l’Empoli ha vinto le ultime due, mantenendo la porta inviolata in entrambe. L’ultima volta in cui i toscani hanno ottenuto più successi consecutivi e più clean sheet di fila risale al periodo tra marzo e aprile 2021, sotto la guida di Alessio Dionisi (quattro in quel caso).
-
L’Empoli non perde in casa in Serie BKT da luglio 2020 (13V, 13N) e ha attualmente la più lunga striscia aperta di imbattibilità interna nella competizione.
-
Il Bari non ha ottenuto successi in alcuna delle 12 trasferte più recenti in Serie BKT (5N, 7P): in particolare, i pugliesi hanno guadagnato solo due punti nelle sei gare esterne stagionali e non rimangono senza successi nelle prime sette dal 2007/08.
-
Salvatore Elia ha segnato un gol e fornito tre assist in questa Serie B, incluse due partecipazioni al gol nella scorsa giornata (una rete e un passaggio vincente): eguagliato il suo record di assist nella competizione in una singola stagione regolare (tre nel 2024/25, ma in 31 presenze contro le 12 attuali).
-
Gaetano Castrovilli, a segno nell’ultima partita di Serie BKT disputata, non ha mai trovato il gol per due gare di fila nella competizione; la sua ultima rete fuori casa in Serie BKT è stata nell’aprile 2019 contro il Livorno allo Stadio Armando Picchi, con la maglia della Cremonese.
Continua a leggere su empolifc.com