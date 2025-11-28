Gli Opta Facts della sfida tra Empoli e Bari

Dopo aver registrato due vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte nelle prime undici gare della Serie BKT in questa stagione, l’Empoli ha vinto le ultime due, mantenendo la porta inviolata in entrambe. L’ultima volta in cui i toscani hanno ottenuto più successi consecutivi e più clean sheet di fila risale al periodo tra marzo e aprile 2021, sotto la guida di Alessio Dionisi (quattro in quel caso).