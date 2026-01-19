Carrarese-Empoli, le info sulla vendita dei biglietti del settore ospiti

Sono in vendita i biglietti del settore ospiti dello Stadio comunale dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri di Carrara per Carrarese-Empoli, gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie BKT 2025/2026, in programma venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20.30.

Come da disposizione delle autorità competenti, è stata disposta la misura del divieto di vendita dei tagliandi di ingresso per tutti i settori dell’impianto sportivo ai residenti nella provincia di Firenze.

I biglietti del settore ospiti sono disponibili, per i non residenti nella provincia di Firenze, su





https://www.ticketone.it/artist/carrarese-calcio-1908/







oppure nei punti vendita del circuito Ticketone al prezzo di € 20,00 + diritto di prevendita.





La vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Carrara se sprovvisti di tagliando.

Per i tifosi ospiti che raggiungeranno lo Stadio comunale dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri, l’uscita indicata è quella del casello autostradale di MASSA, valido per l’A12 Genova-Livorno. Superato il casello autostradale, mantenere la sinistra e procedere in direzione nordovest da via Massa Avenza/SP3 quindi svoltare a destra su Via Martiri di Cefalonia. Al semaforo girare a sinistra in Via Dorsale quindi imboccare Via Gotara, continuare fino alla rotonda e svoltare su Via Frassina. Al semaforo svoltare a destra e imboccare Via Provinciale Carrara-Avenza, proseguire fino all’incrocio con Via Piave, svoltare e proseguire fino ai posti riservati agli ospiti.