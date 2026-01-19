Azzurri al lavoro verso la sfida contro la Carrarese

Dopo la sfida di sabato contro il Cesena, gli azzurri hanno ripreso ad allenarsi questo pomeriggio al Sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena.







La formazione di mister Dionisi tornerà poi in campo domani, martedì 13 gennaio, con una doppia seduta tra campo e palestra, mercoledì e giovedì pomeriggio alle 14.30 al Centro Sportivo di Petroio e venerdì mattina alle 11.00 prima della sfida contro il Südtirol in programma sabato 17 gennaio alle ore 15.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena.







