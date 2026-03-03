La Pianese cerca il quinto risultato utile in trasferta contro il Ravenna. Birindelli: “Conosciamo la forza dell’avversario, serviranno serenità e compattezza”

La formazione di Piancastagnaio sfida la seconda forza del campionato al “Bruno Benelli”

La Pianese va a caccia del quinto risultato utile consecutivo nel turno infrasettimanale in programma domani sera, mercoledì 4 marzo, alle 20.30, al “Bruno Benelli” contro il Ravenna. L’avversario, tuttavia, è tutt’altro che semplice. I giallorossi, seconda forza del campionato a pari merito con l’Ascoli, arrivano da un pareggio sul campo della capolista Arezzo e da due vittorie pesanti contro Sambenedettese e Juventus Next Gen. Le zebrette, dal canto loro, attraversano un buon momento dopo i successi con Livorno e Perugia e i pareggi contro Guidonia e Bra. Le due formazioni scenderanno in campo agli ordini del signor Marco Di Loreto della sezione di Terni, assistito da Matteo Nigri di Trieste e Michele Decorato di Cosenza. Quarto ufficiale Edoardo Gianquinto (Parma), mentre l’operatore FVS sarà Davide Merciari (Rimini).

Alla vigilia del match è intervenuto il tecnico della squadra amiatina, Alessandro Birindelli: “Quando le partite sono così ravvicinate non è semplice gestire la squadra. La gestione delle energie, soprattutto mentali, diventa fondamentale, anche alla luce di qualche defezione dopo la gara con il Bra. Abbiamo avuto qualche piccolo problema che speriamo di risolvere, ma Ravenna rappresenta una tappa intermedia in cui dovremo probabilmente inserire forze fresche. Ai ragazzi ho detto che non è una partita cruciale: va affrontata con serenità, cercando di esprimerci secondo le nostre caratteristiche”.

“Dobbiamo ricordare che stiamo giocando tre partite in una settimana e che, dopo Ravenna, torneremo in campo dopo appena due giorni e mezzo, in casa contro il Pineto. Per questo guardiamo una gara alla volta – ha aggiunto l’allenatore –. Il Ravenna è in un momento di grande entusiasmo: ha trovato stabilità, compattezza e continuità di risultati. In casa vorrà fare bene e conquistare punti, anche perché tre giorni dopo affronterà una diretta concorrente come l’Ascoli. Non sappiamo quale sarà il loro approccio: hanno un giorno in più di recupero, avendo il prossimo incrocio in programma per lunedì, e potrebbero avere qualche titolare in più o effettuare meno cambi rispetto a noi”. “Noi, però, dobbiamo pensare soltanto a noi stessi. Affronteremo una squadra tosta, con qualità, energia e fisicità. Dovremo essere compatti e mettere in campo le caratteristiche che ci hanno portato fin qui”, ha concluso Birindelli.

(Ufficio Stampa US Pianese)

