Minuto di silenzio per le vittime di Crans-Montana
È stato disposto un minuto di raccoglimento per commemorare le giovani vittime della tragedia di Crans-Montana, avvenuta la notte fra il 31 dicembre e il 1° gennaio scorsi, in occasione di tutte le gare della 19a giornata della Serie BKT e di quelle della 14a giornata del Campionato Primavera 2.
Calciotoscano usa i cookie per facilitare la navigazione del sito. Se vuoi saperne di più o negare il consenso, clicca "Leggi di più". Chiudendo il banner o scorrendo la pagina acconsenti all’uso dei cookie.