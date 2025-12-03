Genoa–Vllaznia, giovani talenti a confronto nella Super Viareggio Cup

È davvero singolare che la prima edizione della Super Viareggio Cup – che si disputa giovedì 4 dicembre alle 15 allo stadio dei Pini-Torquato Bresciani – metta di fronte le formazioni giovanili delle due società più longeve dell’Italia e dell’Albania: il Genoa è infatti nato nel 1893, il Vllaznia nel 1919. Un motivo di interesse in più per questa manifestazione che conferma la collaborazione fra il Cgc Viareggio (organizzatore della Viareggio Cup) e la Federazione calcistica albanese.

Il Genoa ha vinto nel marzo scorso l’edizione numero 75 del torneo di Viareggio superando in finale la Fiorentina per 1-0. Con lo stesso punteggio, nel mese di giugno, il Vllaznia si è imposto sul Verona nella prima edizione della Eagle Cup, svoltasi a Tirana, alla quale hanno preso parte 12 formazioni (fra le italiane, oltre al Verona, anche l’Atalanta).

“Due formazioni giovanili di Italia e Albania – commenta il presidente del Cgc Viareggio, Alessandro Palagi – che hanno voglia di confrontarsi nel segno di un gemellaggio sportivo in grado di allargare il confine delle rispettive manifestazioni. Chi sarà il primo vincitore della Super Viareggio Cup? Non faccio pronostici, dico solo “Vinca il migliore”. Come società abbiamo invitato le scuole calcio della provincia ad assistere l’incontro: l’ingresso è gratuito”.

Una partita tutta da scoprire come spesso sono le sfide di calcio giovanile: Genoa-Vllaznia potrebbe essere un contenitore di gioiellini in erba pronti a spiccare il balzo nel grande calcio.

L’incontro – diretto dall’arbitro Duccio Migliorini di Prato, coadiuvato dai guardalinee Flavio Freschi e Antonio Moro di Pisa – verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Viareggio Cup.

