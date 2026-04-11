Baldini ct della Nazionale, il plauso di Palagi: “Una bella persona, con le idee chiare”

Il Cgc Viareggio saluta con soddisfazione la nomina, come “traghettatore”, di Silvio Baldini alla guida della Nazionale, dopo l’addio di Rino Gattuso in seguito alla mancata qualificazione ai Mondiali.

“Ci fa piacere – commenta il presidente Alessandro Palagi – perché siamo di fronte a una gran bella persona, schietta e con idee chiare”.

Tra l’altro, proprio nel marzo scorso, in occasione della serata di gala della 76ª edizione della Viareggio Cup, Silvio Baldini ha ricevuto dal Cgc Viareggio il premio dedicato alla memoria di Gaetano Scirea con questa motivazione:

“Con la forza delle idee e della passione, partendo dal basso, ha costruito una carriera che, passo dopo passo, lo ha portato a essere un simbolo del calcio professionistico, proponendo un gioco intenso e fiammeggiante: un personaggio-antipersonaggio che ha sempre preferito parlare con i fatti piuttosto che con le parole, raggiungendo importanti traguardi, l’ultimo dei quali è la panchina della Nazionale Under 21”.

Particolare curioso: un altro vincitore del premio “Scirea”, Luigi Di Biagio, all’epoca allenatore della Nazionale Under 21 – era il 2018 – è poi diventato traghettatore degli azzurri dopo l’addio di Gian Piero Ventura dalla guida della Nazionale, in seguito all’eliminazione dai Mondiali per mano della Svezia.

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