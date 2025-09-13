La magia di Fabrizi regala un punto alla Pianese: con la Sambenedettese è 1-1 al Comunale

Provvidenziale la chiamata all’FVS della panchina bianconera che ha scongiurato un rigore erroneamente concesso agli ospiti

PIANESE (3-5-2): Bertini T.; Ercolani (1’ st Gorelli), Masetti, Amey; Sussi, Bertini M., Proietto, Tirelli (16’ st Balde), Coccia (16’ st Martey); Fabrizi (44’ st Sodero), Bellini (27’ st Ongaro). A disposizione: Filippis, Porciatti, Peli, Chesti, Chiavarino, Jasharovski, Nicastro, Xhani. Allenatore: Rognini (Birindelli squalificato).

SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Orsini; Zoboletti, Pezzola, Dalmazzi, Tosi; Alfieri (23’ st Lulli), Tourè N. (47’ st Battista); Candellori, Tourè M. (13’ st Paolini), Martins (1’ st Marranzino); Eusepi (47’ st Sbaffo). A disposizione: Grillo, Cultraro, Chelli, Bongelli, Vesprini, Chiatante, Iaiunese, Scafetta. Allenatore: Mancinelli (Palladini squalificato).

ARBITRO: Valerio Vogliacco di Bari (D’Ettorre-Miccoli; IV ufficiale: Deborah Bianchi di Prato; FVS: Roberto Meraviglia di Pistoia)

MARCATORI: 36’ pt Eusepi (S), 49’ pt Fabrizi (P)

AMMONITI: Toure M.

NOTE: Spettatori: 866 (639 + 227 abbonamenti). Incasso 7.330 + 1.880 quota abbonati: Totale: € 9.210. Recupero: 2’, 5’. Angoli: 5-3.

Termina 1-1 la sfida tra Pianese e Sambenedettese, con il primo tempo che concentra tutte le emozioni del match. Ad aprire le danze è Eusepi, che poco dopo la mezz’ora trova lo 0-1 appostato sul secondo palo. Sul finire del tempo l’arbitro concede un calcio di rigore ai rossoblù per un presunto tocco di mano di Amey, ma Rognini e la panchina amiatina sono prontissimi a richiamare l’intervento dell’FVS, che consente al direttore di gara di correggere la sua svista. Pochi istanti dopo, in pieno recupero, Fabrizi inventa un gol da cineteca e firma l’1-1. Nella ripresa entrambe le squadre continuano a cercare il colpo decisivo senza però riuscire a sfondare. Finisce 1-1, con la Pianese che deve ancora rimandare l’appuntamento con la prima vittoria casalinga della stagione.

La Pianese parte propositiva e cerca di colpire sugli esterni. Al 10’ ci prova Proietto su punizione, ma la difesa respinge. Poco dopo ci tenta Marco Bertini, ma la retroguardia allontana. Al 23’ Sussi serve un cross preciso per Bellini che gira di testa, mandando la palla di poco sopra la traversa. La Sambenedettese risponde subito con un inserimento di Nouhan Touré, ma Amey devia in angolo. Sul corner successivo Eusepi calcia, trovando la traversa a salvare i bianconeri. Al 29’ Coccia cerca il destro a rientrare, senza trovare lo specchio. Al 36’ gli ospiti passano in vantaggio: Zoboletti mette al centro, Eusepi anticipa tutti e di testa batte Tommaso Bertini da distanza ravvicinata. Al 40’ Bellini prova a ristabilire la parità, ma il suo tiro da dentro l’area è troppo centrale. Al 44’ l’arbitro assegna un rigore alla Samb per un presunto tocco di mano, ma provvidenziale è la chiamata all’FVS della panchina bianconera: il direttore di gara torna sui suoi passi e annulla la decisione. La Pianese reagisce in pieno recupero, al 49’: Sussi crossa, Fabrizi controlla con classe, salta Pezzola con un sombrero e insacca. È 1-1 al Comunale e su questo punteggio si va all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi ci prova subito la Pianese, ma i tentativi di Fabrizi e Proietto vengono entrambi ribattuti dalla difesa rossoblù. La squadra di Rognini aumenta la pressione, senza però riuscire a trovare il varco giusto per colpire. Al 18’ della ripresa è Alfieri, per gli ospiti, a provarci, ma il suo tiro finisce alto. Grande occasione per la Pianese al 23’: Fabrizi si invola nella metà campo avversaria, ma al momento della conclusione Candellori è bravissimo in scivolata ad anticiparlo. La Samb replica poco prima della mezz’ora, senza però trovare fortuna. Al 34’ ancora Fabrizi tenta il gran gol da oltre 30 metri, ma la conclusione è fuori misura. Al 94’ è la Samb ad avere nei piedi di Sbaffo il pallone della vittoria con una punizione da posizione pericolosa la barriera bianconera fa buona guardia. Alla fine, trascorsi i 5’ di recupero concessi, l’arbitro sancisce la fine delle danze consegnando alle due compagini un punto cadauna.

L’articolo La magia di Fabrizi regala un punto alla Pianese: con la Sambenedettese è 1-1 al Comunale proviene da U.S. Pianese.