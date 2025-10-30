Trasferta abruzzese per le zebrette, Gorelli: “Compatti e battaglieri per poter ripartire”

Il difensore centrale classe 1991: “Sarà una gara da lottare dall’inizio alla fine”

“Una partita sporca, sicuramente. Loro sono in fiducia e proveranno subito a metterci sotto, ma sarà una gara come tutte in questo girone: da lottare e combattere dall’inizio alla fine”. È questa la previsione di Matteo Gorelli, difensore centrale della Pianese, che all’antivigilia della trasferta abruzzese sul campo del Pineto ha fatto il punto della situazione.

“Con il resto dei ragazzi mi trovo benissimo, sia con i giovani che con quelli un po’ più esperti – ha detto ancora il classe 1991 –. È un buon gruppo. Secondo me dobbiamo però diventare ancora squadra e migliorare su certi aspetti”.

“Per ora siamo in linea con l’obiettivo, che è la salvezza, ed è in questa zona che stazioniamo al momento. Da qui alla fine del girone d’andata mi aspetto altre vittorie: il ritorno sarà più difficile e conviene fare più punti possibile subito”, ha proseguito il calciatore delle zebrette, prima di concludere: “Dobbiamo ripartire dall’atteggiamento, perché è stato quello giusto. Le parole d’ordine devono essere solidità e sicurezza: bisogna che gli avversari percepiscano sempre che non è facile farci gol. Se continuiamo a essere compatti e battaglieri, non prenderemo reti. Da lì possiamo aggiungere qualche giocata in più, qualche fraseggio, ma prima viene la solidità”.

(Ufficio stampa Pianese)

