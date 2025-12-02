Bevilacqua Autonoleggi è il nuovo travel partner della Us Pianese

Ufficializzata la collaborazione con la storica società di trasporti perugina. Federico Bevilacqua: “Ancora vicini al mondo sportivo toscano”

L’US Pianese è lieta di annunciare di aver siglato una nuova partnership con Bevilacqua Autonoleggi. Grazie all’accordo, la formazione amiatina potrà beneficiare dei servizi all’avanguardia della storica società perugina, viaggiando nel massimo comfort su un pullman sul quale campeggiano lo stemma della Pianese e il logo del main sponsor Stosa. Bevilacqua Autonoleggi diventa così travel partner delle zebrette.

Bevilacqua Autonoleggi è una ditta a conduzione familiare, gestita da tre fratelli e attiva dal 1997 su tutto il territorio italiano ed europeo nel settore del noleggio con conducente. Forte dell’esperienza maturata negli anni, l’azienda è in grado di proporre ai propri clienti itinerari su misura alla scoperta non solo delle più belle città dell’Umbria, ma anche dell’Italia e dell’Europa.

“Siamo lieti – dichiara Federico Bevilacqua – di questa nuova partnership sportiva con la Pianese. Questa avventura ci riavvicina nuovamente al mondo sportivo toscano dopo le esperienze con Emma Villas e Savino del Bene. Siamo veramente contenti di abbracciare questo nuovo progetto creato dalla famiglia Sani, una famiglia che rispecchia i nostri stessi valori, esemplare sia per come gestisce la propria attività lavorativa sia per la vicinanza alle proprie radici territoriali sportive. Essere vicini ad una realtà calcistica che comunque ancora rappresenta l’autenticità del proprio territorio è qualcosa di raro nel mondo del calcio professionistico. Anche l’Autonoleggi Bevilacqua è una famiglia che crede in questi valori ed opera seguendo i principi delle squadre sportive dando importanza a tutti i soggetti coinvolti nella nostra attività aziendale ricordando sempre le proprie origini. Per chiudere un augurio ai ragazzi, speriamo di accompagnarvi comodamente nella lunga strada del successo”.

(Ufficio Stampa Pianese)

