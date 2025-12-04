C’è il Gubbio sulla strada della Pianese, Coccia: “Siamo cresciuti tanto, ora chiudiamo l’anno nel modo migliore”

Le parole dell’esterno bianconero in vista della partita di sabato contro gli eugubini

La Pianese si prepara alla sfida di sabato contro il Gubbio con l’obiettivo di proseguire nel proprio percorso di crescita e confermare quanto di buono mostrato nelle ultime uscite. La squadra di mister Birindelli, dopo la beffa subita a Campobasso, vuole misurarsi con un avversario di assoluto valore per la categoria, provando a dare continuità al lavoro in campo. A fare il punto della situazione in casa bianconera è stato Lorenzo Coccia, che non ha comunque mancato di sottolineare la prestazione offerta dalla squadra in Molise: “C’è ancora un po’ di rammarico per come è andata a Campobasso – ha esordito l’esterno bianconero – perché la prestazione da parte della squadra c’è stata. Abbiamo avuto, io in primis, degli episodi per poter chiudere la partita, ma non li abbiamo sfruttati; quando lasci una partita così in bilico può succedere che un episodio ti giri contro, e invece di portare tre punti a casa ne porti uno, però sappiamo anche se che continuiamo a fornire queste prestazioni, i risultati arriveranno”.

Coccia si sofferma quindi sul Gubbio, prossimo avversario delle zebrette: “È una squadra molto esperta, guidata da un allenatore di categoria altrettanto esperto. La concretezza è una delle loro caratteristiche, quindi dovremo fare molta attenzione. Come ogni partita di questo girone sarà sicuramente tosta. Noi stiamo lavorando per prepararla nel migliore dei modi, tutti i giorni sul campo stiamo facendo del nostro meglio per arrivare preparati all’appuntamento”. “Da inizio anno – ha aggiunto il numero 33 bianconero – siamo cresciuti tanto come collettivo, abbiamo trovato una quadra e penso che i miglioramenti che abbiamo fatto siano sotto gli occhi di tutti. Sono molto soddisfatto di quello che è stato il nostro percorso, ora l’obiettivo è cercare di chiudere al meglio questo girone di andata e arrivare al giro di boa con più punti possibili”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo C’è il Gubbio sulla strada della Pianese, Coccia: “Siamo cresciuti tanto, ora chiudiamo l’anno nel modo migliore” proviene da U.S. Pianese.