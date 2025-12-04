Posted on 4 Dicembre 2025 by Paolo De Luca Il cordoglio del Pisa SC Tutto il Pisa Sporting Club si stringe attorno ad Alessandro Rocchini, membro dello staff sanitario nerazzurro, in questo momento di dolore per la scomparsa del padre. Il Presidente Giuseppe Corrado, a nome della Società tutta, rivolge ad Alessandro e alla sua famiglia le più sentite condoglianze Condividi: Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) WhatsApp Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Telegram Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) LinkedIn Fai clic per condividere su X (Si apre in una nuova finestra) X Fai clic per condividere su Mastodon (Si apre in una nuova finestra) Mastodon Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra) Reddit Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra) Pocket Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra) E-mail Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra) Stampa Correlati Pisa