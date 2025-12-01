Il programma delle zebrette in vista della partita casalinga di sabato contro gli eugubini

Un mix di emozioni contrastanti quello che ha accompagnato la Pianese questo pomeriggio al rientro in campo: da un lato l’amarezza per aver visto sfumare in extremis una vittoria che sarebbe stata meritata per quanto mostrato in campo, dall’altra la consapevolezza di aver giocato una partita di livello in quel di Campobasso, dove senza il penalty dubbio concesso ai molisani in pieno recupero sarebbe potuto arrivare il secondo successo consecutivo. Le zebrette si sono radunate a Piancastagnaio per cominciare a preparare la sfida casalinga contro il Gubbio di sabato 6 dicembre (stadio Comunale, ore 14:30), valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. La squadra, agli ordini di mister Alessandro Birindelli e del suo staff, si è concentrata sul recupero delle fatiche dopo la lunga trasferta con il mirino già rivolto al test contro gli eugubini.

Il programma settimanale prevede una seduta mattutina nella giornata di domani, in cui i bianconeri si alterneranno tra palestra e campo. Mercoledì e giovedì sono fissati allenamenti pomeridiani, mentre venerdì mattina si terrà la consueta rifinitura della vigilia che anticiperà la sfida contro la formazione umbra.

(Ufficio Stampa Pianese)

L’articolo Comincia l’ultimo mese di lavoro del 2025, la Pianese si prepara a ricevere il Gubbio proviene da U.S. Pianese.