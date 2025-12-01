Pisa-Parma, info biglietti

La
Società
Pisa
Sporting
Club
comunica
le
modalità
di
acquisto
dei
biglietti
relativi
alla
gara
Pisa-Parma,
in
programma
lunedì
8
dicembre
2025
alla
Cetilar®
Arena
(ore
15.00)
e
valida
per
la
14°
giornata
del
Campionato
Serie
A
EniLive.
Apertura
Prevendita
Curva
Nord
–
Curva
Sud
–
Gradinata
–
Tribuna
(Inferiore
e
Superiore).
Lunedì
1
dicembre
2025
(ore
15.30)
in
tutti
i
punti
vendita
del
circuito
Ticketone.
Questi
i
punti
vendita
attivi
sul
territorio
pisano:
–
Pisa
Store
(via
Oberdan
22,
Pisa)
–
Pisa
Store
(via
Luigi
Bianchi,
Pisa)
–
Tifo
Pisa
(Fornacette)
N.B.
Secondo
quanto
stabilito
dalle
Autorità
competenti
nei
settori
di
Curva
(Nord
e
Sud)
e
Gradinata
potranno
acquistare
biglietti
solo
i
possessori
della
Membership
Pisa
Card.
Tale
limitazione
NON
riguarderà
i
settori
di
Tribuna
Inferiore
e
Tribuna
Superiore.
Apertura
Prevendita
Settore
Ospiti
(Curva
Sud).
Sarà
attivata
dopo
lo
svolgimento
del
GOS,
secondo
le
modalità
stabilite.
In
via
preventiva,
in
attesa
di
tale
modalità,
i
residenti
nella
Provincia
di
Parma
non
potranno
acquistare
biglietti
nei
settori
ordinari.
Prevendita
on
line.
Attiva
a
partire
da
lunedì
1
dicembre
2025
(ore
15.30).
Ricordiamo
che
in
questa
modalità
non
è
possibile
acquistare
biglietti
a
tariffa
ridotta
riservati
alle
Persone
con
Disabilità
nel
settore
di
Tribuna.
La
modalità
on
line
sarà
attiva
per
il
settore
ospiti
Questo
il
link:
https://pisasportingclub.ticketone.it/search
Servizi
Accessori
Abbonamento
Plus.
Ricordiamo
che
tutti
i
possessori
dell’Abbonamento
a
tariffa
Plus
potranno:
–
Usufruire
del
servizio
Ticketag
che
permette
di
rivendere
il
rateo
relativo
a
una
partita
a
cui
non
è
possibile
partecipare,
ottenendo
un
rimborso
per
quella
singola
gara.
Cliccando
su
questo
link
https://pisa-ticketag.ticketone.it/
–
Cedere
gratuitamente
il
proprio
posto
a
un’altra
persona
(in
questo
caso
senza
rimborso).
Cliccando
su
questo
link
https://sport.ticketone.it/post-order
Promo
Under
14.
Per
questa
partita
sarà
valida
anche
la
promozione
riservata
ai
minori
anni
14
cui
la
società
ha
riservato
n.600
biglietti
a
titolo
gratuito
ottenibili,
fino
ad
esaurimento,
in
tutti
i
settori
dello
Stadio.
I
titoli
omaggio
potranno
essere
richiesti
presso
il
Pisa
Store
di
via
Oberdan
22
(Borgo
Largo)
a
fronte
dell’acquisto
di
un
biglietto
a
tariffa
intera
da
parte
di
un
di
un
accompagnatore
maggiorenne
(genitore
o
parente
fino
al
quarto
grado).
Ricordiamo
che
la
legge
(D.L.
8/2/2007
nr.
8,
convertito,
con
modificazione,
nella
legge
4
aprile
2007
n.
41)
prevede
il
rilascio
di
biglietti
nominativi
gratuiti
ai
minori
di
anni
14
accompagnati
da
un
genitore
o
da
un
parente
fino
al
quarto
grado,
nella
misura
massima
di
un
minore
per
ciascun
maggiorenne,
per
un
numero
di
manifestazioni
sportive
non
inferiore
al
cinquanta
per
cento
di
quelle
organizzate
nel
corso
dell’anno.
Il
maggiorenne
è
tenuto
ad
assicurare
la
sorveglianza
sul
minore
per
tutta
la
durata
della
manifestazione
sportiva.
Questi
i
prezzi
dei
biglietti
Curva
Nord
Intero.
28.00
euro
(+
4
euro
d.p.)
Under
14.
10.00
euro
(+
4
euro
d.p.)
Curva
Sud
Intero.
28.00
euro
(+
4
euro
d.p.)
Under
14.
10.00
euro
(+
4
euro
d.p.)
Gradinata
Intero.
45.00
euro
(+
4
euro
d.p.)
Under
14.
15.00
euro
(+
4
euro
d.p.)
Tribuna
Inferiore
Intero.
65.00
euro
(+
4
euro
d.p.)
Under
14.
25.00
euro
(+
4
euro
d.p.)
Persona
con
Disabilità.
25.00
euro
(+
4
euro
d.p.)
Tribuna
Superiore
Intero.
105.00
euro
(+
4
euro
d.p.)
Under
14.
45.00
euro
(+
4
euro
d.p.)
Persona
con
Disabilità.
45.00
euro
(+
4
euro
d.p.)
Informazione
di
servizio.
–
La
Tariffa
Persona
con
Disabilità
è
a
Persone
con
Disabilità
con
una
invalidità
riconosciuta
di
almeno
il
60%
(deambulanti).
–
La
Tariffa
Under
14
è
riservata
ai
ragazzi
nati
dopo il 01/01/2011