Pisa-Parma, info biglietti

La

Società

Pisa

Sporting

Club

comunica

le

modalità

di

acquisto

dei

biglietti

relativi

alla

gara

Pisa-Parma,

in

programma

lunedì

8

dicembre

2025

alla

Cetilar®

Arena

(ore

15.00)

e

valida

per

la

14°

giornata

del

Campionato

Serie

A

EniLive.



Apertura

Prevendita

Curva

Nord

–

Curva

Sud

–

Gradinata

–

Tribuna

(Inferiore

e

Superiore).

Lunedì

1

dicembre

2025

(ore

15.30)

in

tutti

i

punti

vendita

del

circuito

Ticketone.

Questi

i

punti

vendita

attivi

sul

territorio

pisano:

–

Pisa

Store

(via

Oberdan

22,

Pisa)

–

Pisa

Store

(via

Luigi

Bianchi,

Pisa)

–

Tifo

Pisa

(Fornacette)



N.B.

Secondo

quanto

stabilito

dalle

Autorità

competenti

nei

settori

di

Curva

(Nord

e

Sud)

e

Gradinata

potranno

acquistare

biglietti

solo

i

possessori

della

Membership

Pisa

Card.

Tale

limitazione

NON

riguarderà

i

settori

di

Tribuna

Inferiore

e

Tribuna

Superiore.



Apertura

Prevendita

Settore

Ospiti

(Curva

Sud).

Sarà

attivata

dopo

lo

svolgimento

del

GOS,

secondo

le

modalità

stabilite.

In

via

preventiva,

in

attesa

di

tale

modalità,

i

residenti

nella

Provincia

di

Parma

non

potranno

acquistare

biglietti

nei

settori

ordinari.



Prevendita

on

line.

Attiva

a

partire

da

lunedì

1

dicembre

2025

(ore

15.30).

Ricordiamo

che

in

questa

modalità

non

è

possibile

acquistare

biglietti

a

tariffa

ridotta

riservati

alle

Persone

con

Disabilità

nel

settore

di

Tribuna.

La

modalità

on

line

sarà

attiva

per

il

settore

ospiti

Questo

il

link:



https://pisasportingclub.ticketone.it/search



Servizi

Accessori

Abbonamento

Plus.

Ricordiamo

che

tutti

i

possessori

dell’Abbonamento

a

tariffa

Plus

potranno:

–

Usufruire

del

servizio

Ticketag

che

permette

di

rivendere

il

rateo

relativo

a

una

partita

a

cui

non

è

possibile

partecipare,

ottenendo

un

rimborso

per

quella

singola

gara.

Cliccando

su

questo

link



https://pisa-ticketag.ticketone.it/

–

Cedere

gratuitamente

il

proprio

posto

a

un’altra

persona

(in

questo

caso

senza

rimborso).

Cliccando

su

questo

link



https://sport.ticketone.it/post-order



Promo

Under

14.

Per

questa

partita

sarà

valida

anche

la

promozione

riservata

ai

minori

anni

14

cui

la

società

ha

riservato

n.600

biglietti

a

titolo

gratuito

ottenibili,

fino

ad

esaurimento,

in

tutti

i

settori

dello

Stadio.

I

titoli

omaggio

potranno

essere

richiesti

presso

il

Pisa

Store

di

via

Oberdan

22

(Borgo

Largo)

a

fronte

dell’acquisto

di

un

biglietto

a

tariffa

intera

da

parte

di

un

di

un

accompagnatore

maggiorenne

(genitore

o

parente

fino

al

quarto

grado).

Ricordiamo

che

la

legge

(D.L.

8/2/2007

nr.

8,

convertito,

con

modificazione,

nella

legge

4

aprile

2007

n.

41)

prevede

il

rilascio

di

biglietti

nominativi

gratuiti

ai

minori

di

anni

14

accompagnati

da

un

genitore

o

da

un

parente

fino

al

quarto

grado,

nella

misura

massima

di

un

minore

per

ciascun

maggiorenne,

per

un

numero

di

manifestazioni

sportive

non

inferiore

al

cinquanta

per

cento

di

quelle

organizzate

nel

corso

dell’anno.

Il

maggiorenne

è

tenuto

ad

assicurare

la

sorveglianza

sul

minore

per

tutta

la

durata

della

manifestazione

sportiva.

Questi

i

prezzi

dei

biglietti



Curva

Nord

Intero.

28.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Under

14.

10.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Curva

Sud



Intero.

28.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Under

14.

10.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Gradinata



Intero.

45.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Under

14.

15.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Tribuna

Inferiore



Intero.

65.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Under

14.

25.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Persona

con

Disabilità.

25.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Tribuna

Superiore



Intero.

105.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Under

14.

45.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Persona

con

Disabilità.

45.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Informazione

di

servizio.

–

La

Tariffa

Persona

con

Disabilità

è

a

Persone

con

Disabilità

con

una

invalidità

riconosciuta

di

almeno

il

60%

(deambulanti).

–

La

Tariffa

Under

14

è

riservata

ai

ragazzi

nati

dopo il 01/01/2011