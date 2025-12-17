L’Us Pianese informa che i biglietti per la partita di domenica prossima, 21 dicembre 2025, in cui le zebrette affronteranno la Ternana nella 19ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26, saranno disponibili fino al giorno della gara, in programma alle ore 14:30. I tagliandi potranno essere acquistati in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su Ciaotickets.com.
PREZZI:
• Tribuna d’onore = 30 euro + prevendita
• Tribuna = 15 euro + prevendita
• Tribuna ridotto Under 14 = 5 euro + prevendita
• Tribuna ridotto Under 18 = 10 euro + prevendita
• Tribuna ridotto Over 65 = 10 euro + prevendita
I biglietti per il settore ospiti saranno disponibili per l’acquisto fino alle ore 19:00 di sabato 20 dicembre 2025, al prezzo di 15 euro più i diritti di prevendita. I residenti nella provincia di Terni potranno acquistare i tagliandi solo ed esclusivamente per il settore ospiti.
(Ufficio Stampa US Pianese)
L’articolo Pianese-Ternana, biglietti in vendita proviene da U.S. Pianese.