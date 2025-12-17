Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno l’arbitro Mantova-Empoli

Sono stati resi noti gli arbitri delle gare valide per la diciassettesima giornata del Campionato di Serie BKT 2025/26.
Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno l’arbitro di Mantova-Empoli, gara in programma domenica 21 dicembre alle ore 17.15 allo Stadio Danilo Martelli-Pata Stadium di Mantova. Stefano Galimberti di Seregno e Francesco Luciani di Milano gli assistenti; Matteo Marcenaro di Genova il IV uomo; Francesco Cosso di Reggio Calabria il Var e Michael Fabbri di Ravenna l’Avar.
Ferrieri Caputi ha diretto 34 gare in Serie B, 4 in questa stagione. Un solo precedente con gli azzurri, la vittoria casalinga con il Padova dello scorso agosto per 3-1. Bilancio di perfetta parità col Mantova, con una vittoria, due pareggi e una sconfitta.
