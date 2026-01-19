Pianese già rivolta alla partita contro la Sambenedettese, riprendono le sedute

Il programma della formazione bianconera in previsione della trasferta di sabato nelle Marche

La Pianese si è concessa una domenica di meritato riposo dopo la dispendiosa partita contro la Torres, in cui le zebrette hanno conquistato un pareggio che ha allungato a otto la striscia di risultati utili. Questo pomeriggio, allo stadio Comunale di Piancastagnaio, la squadra si è ritrovata per cominciare a preparare la sfida di sabato prossimo, 24 gennaio, contro la Sambenedettese (stadio “Riviera delle Palme”, ore 17:30), valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. Agli ordini di mister Alessandro Birindelli e del suo staff, le zebrette hanno svolto una seduta prettamente atletica, finalizzata al recupero delle fatiche e a mettere benzina in vista del prossimo impegno.

Domani la squadra svolgerà una doppia seduta alternandosi tra palestra e campo. Il programma settimanale prevede allenamenti pomeridiani sia nella giornata di mercoledì che in quella di giovedì. Venerdì sarà invece giorno di rifinitura: la squadra si radunerà al mattino e dopo pranzo partirà alla volta delle Marche.

(Ufficio Stampa US Pianese)

