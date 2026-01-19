Report allenamento – lunedì 19 gennaio – e aggiornamenti dall’infermeria

RIGUTINO – L’Arezzo è tornato ad allenarsi questo pomeriggio dopo la vittoria di venerdì a Pesaro, inaugurando la settimana che porterà alla sfida di domenica alle 12:30 contro la Juventus Next Gen. La seduta odierna si è aperta con un circuito di prevenzione, seguito da un lavoro metabolico senza palla. La preparazione proseguirà domani mattina al centro sportivo “Giusy Conti” di Rigutino, dove la squadra sosterrà una nuova sessione in vista dell’impegno casalingo contro la formazione bianconera.

Bollettino medico: le condizioni di Alessandro Renzi

Gli esami strumentali ai quali il calciatore Renzi si è sottoposto nei giorni successivi alla gara con il Pontedera hanno evidenziato un edema al bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo programmato dallo staff sanitario amaranto e nei prossimi giorni verrà nuovamente valutato per monitorare l’evoluzione del quadro clinico.