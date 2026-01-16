Pianese-Torres, zebrette a caccia dell’ottavo risultato utile consecutivo. Birindelli: “Ripartiamo da quanto fatto vedere a Carpi”

Il mister bianconero ha parlato anche degli avversari di giornata: “Squadra compatta e che ha le carte in regola per darci fastidio”

Dopo l’1-1 maturato in Emilia contro il Carpi, settimo risultato utile consecutivo, la Pianese vuole allungare ulteriormente questo filotto, che rappresenta la striscia di imbattibilità più lunga della sua storia tra i professionisti. L’avversario di giornata, la Torres, è però tutt’altro che semplice: i sardi arrivano a loro volta da una serie di cinque risultati utili consecutivi e cinque reti segnate nelle ultime due uscite. All’andata, giocata al “Vanni Sanna” di Sassari, ad avere la meglio furono le zebrette grazie ai gol di capitan Simeoni e bomber Bellini, che firmarono lo 0-2 e il primo successo stagionale. Ad arbitrare l’incontro di domani, in programma alle 14.30 allo Stadio Comunale di Piancastagnaio, sarà Enrico Eremitaggio della sezione di Ancona, coadiuvato da Daniele Sbardella di Belluno e Simone Giuseppe Chimento di Saronno. Il IV ufficiale designato è Simone Gavini (Aprilia), mentre l’operatore FVS sarà Francesco Raccanello (Viterbo).

A presentare la sfida in casa Pianese, nella consueta conferenza stampa prepartita, è stato mister Alessandro Birindelli. “Sono contento, anzi strafelice, del momento che stiamo vivendo – ha detto il tecnico –. La squadra, dall’inizio dell’anno, ha avuto un’evoluzione continua e questo è un dato molto importante. A Carpi, come ho detto anche nel post gara, due mesi fa una partita del genere l’avremmo persa. Invece abbiamo rischiato di vincerla ai punti e, forse, meritavamo anche qualcosa in più. Al di là del risultato, però, ciò che mi rimane è la prestazione. La partita di Carpi deve essere un punto di partenza se vogliamo fare uno step ulteriore, senza però perdere di vista quelle che sono le nostre caratteristiche, che ci hanno portato fin qui a ottenere questi risultati”.

Passando ai prossimi avversari, l’allenatore bianconero ha aggiunto: “I dati li leggiamo tutti, ma bisogna andare oltre i numeri. Parliamo di una squadra che nelle ultime cinque partite ha vinto a Pontedera e pareggiato con Campobasso, Arezzo e Pineto. Con il ritorno di mister Greco hanno trovato una solidità importante. È una squadra compatta, che davanti ha giocatori fisici come Musso e Diakite e tanta qualità con Di Stefano e Mastinu. Per caratteristiche è un avversario che può darci fastidio, ma noi dobbiamo fare la nostra partita, come a Carpi, senza perdere di vista il nostro obiettivo e la nostra identità”.

