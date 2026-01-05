Riprese le sedute, la Pianese guarda già alla trasferta di Carpi

Il programma della formazione bianconera in vista della sfida in Emilia

Con la splendida vittoria sull’Ascoli è arrivata a sei la striscia di risultati utili della Pianese. Una grandissima prova di squadra quella messa in campo dalle zebrette, che hanno così cominciato nel migliore dei modi il 2026. Dopo una meritata domenica di riposo, la squadra bianconera si è radunata questo pomeriggio a Piancastagnaio per riprendere la preparazione in vista del prossimo impegno, la trasferta di Carpi di domenica prossima, 11 gennaio (stadio “Sandro Cabassi”, ore 14:30), valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. Agli ordini di mister Alessandro Birindelli e del suo staff, le zebrette hanno ricominciato a mettere benzina nelle gambe e a concentrarsi sugli emiliani, che appaiano i bianconeri in classifica.

Il programma settimanale prevede una seduta mattutina domani, mentre mercoledì la squadra effettuerà una doppia seduta alternandosi tra palestra e campo. Giovedì e venerdì la formazione amiatina è attesa da delle sessioni pomeridiane, sabato spazio invece alla rifinitura mattutina che anticiperà la partenza per l’Emilia.

(Ufficio Stampa US Pianese)

