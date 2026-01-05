Cesena-Empoli, tutte le info sulla vendita dei biglietti del settore ospiti

Sono in vendita i biglietti del settore ospiti dell’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena per Cesena-Empoli, diciannovesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma sabato 10 gennaio alle ore 19:30.
I biglietti per il Settore Ospiti – Curva Ferrovia sono disponibili
online
e nei
punti vendita abilitati
Vivaticket al prezzo unico di € 22,00 (più € 2,00 di diritti di prevendita); per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).
La vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Cesena se sprovvisti di tagliando.
Per i tifosi ospiti che raggiungeranno l’Orogel Stadium – Dino Manuzzi, dopo aver percorso l’A14 in direzione Taranto, per poi uscire alla seconda uscita denominata Cesena (no Cesena NORD) per poi proseguire con le indicazioni per il parcheggio del settore ospiti, situato in Piazzale Oliviero Ricci.
Continua a leggere su empolifc.com