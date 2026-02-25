L’US Pianese rende noto che sono in vendita i biglietti per il settore ospiti dello stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante, validi per la 29ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, che vedrà affrontarsi Bra e Pianese. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 14:30 di domenica prossima, 1 marzo 2026.

I tagliandi per il settore Tribuna Ospiti sono disponibili nei rivenditori autorizzati Etes oppure online sul sito di Etes al seguente link: https://www.etes.it/sale/event/91841/bra%20-%20pianese?idProdotto=91841

Il costo unico dei biglietti è di 12 € più i diritti di prevendita.

La vendita sarà attiva fino alle ore 19:00 di sabato 28 febbraio 2026. La società ricorda inoltre che non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della partita.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Bra-Pianese, biglietti in vendita proviene da U.S. Pianese.