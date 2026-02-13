Livorno-Pianese, biglietti in vendita

L’US Pianese informa che sono disponibili i biglietti per il settore ospiti dello stadio “Armando Picchi” di Livorno, in vista della 27ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, che metterà di fronte Livorno e Pianese. La partita è in programma domenica 15 febbraio 2026, con calcio d’inizio alle ore 14:30.

I tagliandi per il settore Curva Ospiti possono essere acquistati:

– Online sul sito di VivaTicket

– ⁠Nei punti vendita autorizzati VivaTicket

Il costo unico dei tagliandi è di 15€ oltre i diritti di prevendita.

La vendita dei biglietti sarà disponibile fino alle ore 19:00 di sabato 14 febbraio 2026. La società ricorda inoltre che non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della partita.

