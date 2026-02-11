Pianese, al Comunale arriva al Perugia, mister Birindelli: “Ai miei ragazzi chiedo di mostrarmi il giusto atteggiamento”

Il tecnico bianconero ha parlato dei prossimi avversari: “Hanno qualità, corsa e aggressività”

Dopo lo stop di domenica scorsa, la Pianese vuole tornare a sorridere: domani sera, giovedì 12 febbraio, affronterà il Perugia al Comunale di Piancastagnaio. Reduce da una prestazione in cui è mancata la fortuna ma non il gioco espresso, la squadra amiatina si confronterà con un Grifone che arriva invece da una vittoria convincente sul campo della Sambenedettese. Gli ultimi precedenti tra le due squadre sorridono ai bianconeri, che negli ultimi due anni non hanno mai perso: 3-3 al Comunale e 1-1 in Umbria nella scorsa stagione, oltre alla vittoria di misura nel girone di andata di quest’anno. L’ultimo successo biancorosso risale alla stagione 2010/11, nell’allora Serie D, quando gli ospiti superarono le zebrette a Piancastagnaio. A dirigere l’incontro sarà Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera, assistito da Giuseppe Romaniello di Napoli e Nicola Valcaccia di Castellammare di Stabia. L’operatore FVS sarà Massimiliano Starnini di Viterbo, mentre il IV ufficiale è Gerardo Simone Caruso, anch’egli di Viterbo. Il calcio d’inizio della gara, valida per il ventiseiesimo turno del campionato di Serie C – Girone B, è in programma alle 20:30.

“Al di là della sconfitta, il match di Arezzo ci ha dato consapevolezza”. Ne è sicuro mister Alessandro Birindelli, allenatore della Pianese, che ha presentato la gara nella consueta conferenza stampa prepartita. “Affrontavamo una squadra con un motore importante, con giocatori di grande qualità e intensità – ha spiegato il tecnico –. Analizzando la partita, posso dire che la prestazione della squadra c’è stata. Anche i dati ci hanno confermato le sensazioni che avevamo avuto e questo ci dà un segnale importante: il lavoro che stiamo facendo è quello giusto. Sappiamo che la nostra crescita deve essere continua, anche perché abbiamo tanti giovani con ampi margini di miglioramento, sia individuale che collettivo”.

“Entriamo in un periodo con partite ravvicinate e serviranno anche delle rotazioni: stiamo valutando come coinvolgere tutti, perché in questo momento la squadra ha raggiunto una buona condizione generale – ha aggiunto Birindelli, guardando al prossimo ostacolo –. Anche Ongaro, rientrato da un lungo stop, sta trovando continuità negli allenamenti con il gruppo, cosa che fino a due settimane fa non era possibile. Gli abbiamo concesso qualche minuto che gli è servito per ritrovare le sensazioni del campo, della panchina e del coinvolgimento con la squadra”.

“Da quando è arrivato Giovanni Tedesco, il Perugia ha trovato solidità, compattezza e idee chiare – ha proseguito l’allenatore parlando degli avversari –. Con il mercato di gennaio la rosa è stata ulteriormente rinforzata, aumentando le soluzioni a disposizione del tecnico. È una squadra che va affrontata con grande attenzione: ha qualità, corsa e aggressività, gioca un calcio semplice ma diretto. Sta lottando per uscire dalle zone calde e verrà a Piancastagnaio con tutte le armi a disposizione”. “Noi dovremo essere pronti a tutto, senza perdere le nostre caratteristiche. Al di là degli schemi e della tattica, conta soprattutto come si affrontano le partite: l’atteggiamento è fondamentale”, ha concluso Birindelli.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Pianese, al Comunale arriva al Perugia, mister Birindelli: “Ai miei ragazzi chiedo di mostrarmi il giusto atteggiamento” proviene da U.S. Pianese.