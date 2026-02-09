INFO BIGLIETTI: FORLÌ-PONTEDERA

È attiva la prevendita per Forlì-Pontedera, ventiseiesima giornata di Serie C Sky Wifi, in programma giovedì 12 febbraio, ore 18:00, allo stadio Tullo Morgagni di Forlì.

I

tagliandi

per

assistere

all’incontro

nel

settore

ospiti

sono

disponibili

sul

circuito

Vivaticket

e

presso

il

Point

“Pontedera

Cuore

Granata”,

in

Piazza

Martiri

della

Libertà

(aperto

martedì

10-12

e

17-20;

mercoledì

10-12).