INFO BIGLIETTI: FORLÌ-PONTEDERA

È
attiva
la
prevendita
per
Forlì-Pontedera,
ventiseiesima
giornata
di
Serie
C
Sky
Wifi,
in
programma
giovedì
12
febbraio,
ore
18:00,
allo
stadio
Tullo
Morgagni
di
Forlì.
I
tagliandi
per
assistere
all’incontro
nel
settore
ospiti
sono
disponibili
sul
circuito
Vivaticket
e
presso
il
Point
“Pontedera
Cuore
Granata”,
in
Piazza
Martiri
della
Libertà
(aperto
martedì
10-12
e
17-20;
mercoledì
10-12).
Di
seguito
i
prezzi
(ai
quali
aggiungere
il
costo
del
diritto
di
prevendita
€2,00):
–
INTERO:
€12,00;
–
I
bambini
sotto
i
6
anni
potranno
entrare
gratuitamente
presentandosi
direttamente
allo
stadio
con
il
documento
d’identità.
La
vendita
terminerà
mercoledì
11
febbraio
alle
ore
19:00.
Il
giorno
della
gara
non
sarà
possibile
acquistare
biglietti
per
il
settore
ospiti.