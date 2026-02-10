La Pianese vuole ripartire, Coccia: “Per noi ogni partita è fondamentale, vogliamo raggiungere la salvezza il prima possibile”

L’esterno delle zebrette ha parlato in avvicinamento alla partita di giovedì contro il Perugia

Ad Arezzo è mancato solo il risultato ad una Pianese che ha disputato una prova di grande personalità sul campo della capolista. Al netto del dispiacere per non essere riusciti a portare a casa dei punti, la squadra ha mostrato carattere e organizzazione. Ad esserne convinto è anche Lorenzo Coccia: “Abbiamo fatto una bella prestazione, mettendo in campo quello che avevamo preparato durante la settimana ma soprattutto quello per cui lavoriamo da inizio anno. Da inizio anno abbiamo fatto una crescita esponenziale, sia a livello di gruppo che di singoli, peccato perché potevamo essere un pochino più cinici negli ultimi venti metri, io per primo. Sicuramente resta un po’ di amaro, però siamo contenti della prestazione. Ora dobbiamo voltare pagina e pensare alle prossime partite, che sono tutte ravvicinate e tutte partite toste”.

L’esterno classe 2002 è apparso molto brillante sulla fascia: “Venivo da un periodo in cui sono dovuto stare fermo un mesetto per un piccolo problema al flessore, però sono rientrato ormai da tre settimane a pieno regime con la squadra e mi sento bene. Era dalla partita col Gubbio che non facevo una partita sana, quindi non ero proprio al top del top della forma fisica, però ho avuto buone sensazioni”. La testa ora è rivolta al Perugia, prossimo avversario al Comunale: “Nel mercato di gennaio si sono rinforzati tutti, non solo loro, per cui ogni domenica diventa per noi fondamentale fare più punti possibili, per poter raggiungere il prima possibile il nostro obiettivo, che è quello della salvezza. Sarà sicuramente una partita tosta perché a noi servono punti e a loro anche, ma è stato così per tutte le partite che abbiamo affrontato finora e sarà così anche per quelle che affronteremo”, ha quindi concluso Coccia.

(Ufficio Stampa US Pianese)

