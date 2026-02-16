Verso l’ultimo impegno di febbraio, la Pianese prepara la sfida col Guidonia Montecelio

La Pianese è tornata subito in campo per preparare la sfida di venerdì sera contro il Guidonia

Il morale è a mille dopo le due vittorie consecutive contro Perugia e Livorno, ma per la Pianese le fatiche non sono ancora finite. All’orizzonte, infatti, c’è la sfida casalinga contro il Guidonia Montecelio, che venerdì 20 febbraio si presenterà al Comunale di Piancastagnaio per l’anticipo della ventottesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi (fischio d’inizio alle ore 20:30). Motivo per cui la formazione bianconera si è ritrovata questa mattina per cominciare a preparare l’incontro. Seduta di scarico per le zebrette, che agli ordini di mister Alessandro Birindelli e del suo staff si sono concentrate sul recupero delle energie dopo i tre impegni in una settimana. Il programma settimanale prevede sedute pomeridiane per martedì, mercoledì e giovedì.

(Ufficio Stampa US Pianese)

